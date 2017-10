Wandelaars beloond met kop soep

Retie - Negen winterwandelingen heeft VVV Retie uitgewerkt in het dorpscentrum en de omliggende bossen en natuur. Alle inwoners van Retie mogen er vrij aan deelnemen. De eerste van de negen liep over zogenaamde ‘trage wegen’ in het dorp: kerkpaden, veldwegen en verbindingssteegjes. Achteraf vulden de deelnemers de verbruikte calorieën weer aan met een verkwikkende kop soep in café Gabriël op de Markt.

Het volledige programma van de winterwandeling vind je op de website van de gemeente: klik hier.