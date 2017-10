Papier en karton voortaan in gele container

Arendonk - Alle inwoners van Arendonk krijgen eind november een nieuwe afvalcontainer: een gele. Het gaat om een grote bak van 240 liter die bedoeld is voor de selectieve inzameling van papier en karton.

“Deze container is gratis. En ook het aangeboden papier of karton wordt niet aangerekend: nu niet en ook niet in de toekomst”, bevestigt schepen van Leefmilieu Ann Hermans (CD&V). Wie in een appartement of rijwoning woont en geen plaats heeft om zo’n grote afvalbak in huis te halen, kan een kleiner model van 40 liter aanvragen in het gemeentehuis.

In de nieuwe gele container mogen alleen propere papierwaren worden meegegeven: kranten, tijdschriften, papieren zakken, kartonnen dozen, folders en boeken. Vuil of vet papier, behangpapier, aluminiumfolie, drankkartons, chipszakjes of cementzakken zijn niet toegelaten. De eerste ophaalbeurt van de gele bakken gebeurt in januari 2018.