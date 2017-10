Partij kiest voor kopgroep in plaats van kopman

Arendonk - In plaats van met een kopman trekt CD&V in Arendonk volgend jaar met een kopgroep naar de kiezer. De partij kiest bewust voor een team van twee mannen en twee vrouwen.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die volgend jaar in oktober plaatsvinden, pakt CD&V in Arendonk naar eigen zeggen uit met een Vlaamse primeur. “Een lijst met een kopman of kopvrouw? De mensen kijken daar niet meer van op en zijn dat zelfs een beetje beu geworden", zegt Rob Blockx, voorzitter van de gemeenteraad en een van de vier leden van de kopgroep. "Daarom hebben wij beslist om vier kandidaten tegelijk vooruit te schuiven: een team is veelzijdiger en completer dan één man of één vrouw alleen."

Zijn drie ploegmaten en 'medevluchters' in de kopgroep zijn de huidige schepenen Luc Bouwen, Joke Segers en Ann Hermans. Voor de campagne zullen de vier ook telkens samen op de affiche staan. Alleen in het stemhokje moeten ze elkaar loslaten, want in het bovenste vakje van de kieslijst is er maar plaats voor één naam. Voor die positie kiest de partij voor eerste schepen Luc Bouwen, vandaag bevoegd voor financiën en openbare werken. Als lijsttrekker wordt hij meteen ook de kandidaat-burgemeester van CD&V. Zo kan hij mogelijk in de voetsporen treden van zijn vader Jozef Bouwen, die gedurende achttien jaar burgemeester was van Arendonk.

Zelf staat zoon Luc Bouwen voor honderd procent achter de nieuwe kopgroepformule. “Een team van mensen die elkaar aanvullen, dat is wat Arendonk vandaag nodig heeft”, gelooft hij.

In de huidige gemeenteraad beschikt CD&V over 7 van de 23 zetels. Ze vormt er samen met N-VA een bestuurscoalitie onder leiding van burgemeester Kristof Hendrickx van N-VA, dat acht zetels heeft