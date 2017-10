Retie - Retie is en blijft het dorp van de buurtkermissen. Een ervan is Pontfortkermis dat dit weekend plaatsvindt op en rond het voetbalterrein van FC Heidebloem.

Pontfortkermis begint zaterdagmiddag met een jogging: om 14.30 uur eerst een kindercross voor de lokale jeugd en daarna om 15 uur nog een grote bosloop van 3, 6, 9 of 12 kilometer voor de volwassenen. ’s Avonds is het fuif in de kermistent, met optredens van de Belgische folkband The Catsmokes en dj Da Wap.