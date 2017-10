Wegens succes verlengd: winterwandelingen met start en aankomst in café

Retie - Winterwandelingen met start en aankomst in een lokale horecazaak of clubkantine. In Retie is dat al vele jaren een succesformule.

“Aan een succesformule hoef je niets te veranderen. En daarom organiseren we ook dit jaar een reeks van negen gezellige winterwandelingen in ons dorp”, zeggen voorzitter Adri Versteynen van VVV Retie en Kora-Li Melis van de dienst Toerisme en Informatie in Retie.

Tussen half oktober en half maart kunnen alle inwoners van Retie vrij deelnemen aan negen geleide groepswandelingen en individuele wandelingen over de mooiste wegen en paden in het dorpscentrum, de bossen en de natuur in Retie. De eerste van het nieuwe winterseizoen vindt nu zondag plaats en start om 14 uur aan café Gabriël op de Markt. De uitgestippelde wandeling loopt over zogenaamde ‘trage wegen’ in het dorpscentrum en is 5 tot 6 kilometer lang.

De overige acht wandelingen vertrekken elders: de kantine van vissersclub De Goudkarper, Corsendonk De Linde, taverne ’t Meulezicht, café ’t Hoekske, gc Den Dries, café Hanenberg en taverne Berkenhof. Na afloop kunnen de deelnemende wandelaars de verbruikte calorieën weer aanvullen met bier, koffie en een versnapering. Op tweede kerstdag ligt er in het clublokaal van De Goudkarper voor alle deelnemers een boterham met versgebakken spek klaar.