Uitbater carwash zet beelden inbreker op Facebook

Retie - Nadat een onbekende man maandag om 8 uur de geldautomaat van de warmwaterkraan heeft vernield, heeft uitbater Wim Gijbels (38) van Carwash Plas in Retie de beelden van zijn bewakingscamera op Facebook gezet. Zo hoopt hij de dader te ontmaskeren.

Op de camerabeelden is te zien hoe een man in een donkere jas met kap het geldbakje stukmaakt en ledigt. Ook neemt hij een emmer met warm water mee en loopt weg. “Misschien wilde hij zich wassen”, zegt Gijbels met een knipoog. “Maar veel geld heeft hij zeker niet meegenomen, hooguit 10 euro, want de avond voordien had ik het bakje nog leeggemaakt.”

Volgens de uitbater zijn de sloten van alle geldautomaten uitgerust met een alarm en is er permanente camerabewaking op het terrein. De lokale politie onderzoekt de zaak.