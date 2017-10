Ouders zien meesters en juffen graag op 'Dag van de leerkracht'

Arendonk - Speciaal voor de Dag van de Leerkracht werden de meesters en juffen in vrije basisschool Sint-Clara in Arendonk gisteren letterlijk in de watten gelegd.

‘Ik zie je graag…’ is het jaarthema van de school. “Daarom werden de leerkrachten vandaag een kwartiertje vervangen door ouders van de ouderraad, zodat ze zelf ook eens even konden relaxen", zegt directeur Gert Damen. “Zo werden de meesters en juffen verwend met een stoel- of gelaatsmassage, maar ook met koekjes en gebak in de vorm van een hartje.”