500 motards rijden door grensdorpen voor koffie en erwtensoep

Arendonk / Ravels - In zowat alle grensdorpen in de Kempen zijn er zondag ronkende motoren te zien en te horen. Motorclub De Smokkelears organiseert dan zijn jaarlijkse Smokkelrit.

De Smokkelaers is een bekende Nederlandse motorclub die zijn thuisbasis heeft in Reusel, buurgemeente van Arendonk. De vereniging bestaat veertig jaar en is daarmee een van de oudste motorclubs in de regio.

De Smokkelrit is een motortoertocht van liefst 200 kilometer over oude smokkelwegen in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant, onder meer in Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Oud-Turnhout, Turnhout, Merksplas en Hoogstraten. De historische grensrit is de traditionele afsluiter van het seizoen voordat de bikers hun stalen ros opbergen onder een warm deken in hun garage, schuur of woonkamer. Er worden zo’n vijfhonderd deelnemers verwacht.

Inschrijven kan tussen 9 en 12 uur in clublokaal D’n Bonn in Reusel. Deelnemen kost 6 euro, inclusief een kop koffie bij de start en een bord dikke erwtensoep bij aankomst.