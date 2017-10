Boeken verkocht als groenten en fruit in Retie

Retie - Zoals u in de supermarkt appelen, peren en ander vers fruit op de weegschaal legt, zo kunt u op zondag 8 oktober ook in de gemeentelijke bibliotheek van Retie tweedehandse boeken kopen.

Alle afgedankte romans, kinderboeken, reisgidsen en kookboeken worden er verkocht per kilo. De eenheidsprijs bedraagt 1,40 euro per kilogram. “Waarom we dit doen? Omdat we onze collectie graag up-to-date houden, omdat we geen afscheid willen nemen van onze échte klassiekers en omdat we in onze bib geen oneindige voorraad kunnen stockeren. Door deze kiloverkoop kunnen we weer plaats vrijmaken voor nieuwe werken”, zegt de Retiese bibliothecaris Sabine Eykens.

Twee weken later, op zaterdag 21 oktober, vindt in de bibliotheek van Retie ook nog een ‘verwendag’ plaats. Dan worden alle klanten tussen 9 en 13 uur verwend met een gratis kopje koffie met een stukje cake of taart, vers gebakken door de rijwilligers van het bibliotheekteam.