Arendonk - Estelle Verheyen uit de Hokken in Arendonk is het sluitstuk van een nieuw viergeslacht in Arendonk, samen met mama Elise Raaymakers, oma Marina Gys en overgrootmoeder Irene Huybrechts. “Op wie Estelle lijkt? Op de mama, maar ook een beetje op mij”, zegt de trotse oma, die in Arendonk vooral bekend is als lokaal voorzitter van meerderheidspartij N-VA.