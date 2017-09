Websitebouwer Pixeo breidt uit en verhuist

“Waarom we naar Arendonk verhuizen? Omdat we het belangrijk vinden om heel dicht bij onze klanten te zitten”, zegt zaakvoerder Koen Mertens (36) van Pixeo. Foto: ema

Arendonk - Pixeo, een jonge onderneming uit Geel die websites, webshops en webapplicaties bouwt, zet haar groei gestaag voort. Het bedrijf telt nu al vijf werknemers en verhuist naar een nieuw en groter kantoor in de nieuwe vleugel van bedrijvenpark Hoge Mauw in Arendonk.

“Waarom we van de Retieseweg in Geel naar Arendonk verhuizen? Omdat we het belangrijk vinden om heel dicht bij onze klanten te zitten”, zegt zaakvoerder Koen Mertens (36) van Pixeo. “Onder andere Bouwgroep B&R, Nordex Deuren en drukkerij Gewa zijn klant bij ons. Zij zitten allemaal al vele jaren hier in de Hoge Mauw.” Pixeo heeft de ambitie een toonaangevende speler te worden in de sector van de digitale marketing in de Kempen.