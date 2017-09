Megabestelling: gemeente koopt 240 fietshelmen voor schoolkinderen

Retie - Het gemeentebestuur van Retie heeft een reusachtige bestelling van liefst 240 fietshelmen geplaatst en uitgedeeld in de lokale basisscholen.

Als de leerlingen van de lagere scholen in Retie een uitstap maken met de fiets, doen ze dat voortaan in een complete veiligheidsoutfit: met een opvallende fluovest om de borst, maar ook met een coole fietshelm op hun hoofd. Voor de aankoop van de helmen trok het gemeentebestuur een budget van 5.000 euro uit.

“Een fietshelm vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40%”, zegt burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie). “De aangekochte helmen werden verdeeld over de twee scholen: 120 voor vrije basisschool Trapop en 120 voor de gemeenteschool. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de helmen mee naar huis nemen. Ze blijven op de school en worden alleen gebruikt wanneer de klassen een fietsuitstap maken.”

"En wanneer één toch een grote fietsuitstap en ze komen niet toe met hun helmpjes, is het zelfs de bedoeling dat de ene school de andere depanneert. Samenwerking over de netten heen is dat", zegt schepen van Onderwijs Thomas Wynants (N-VA).

Toch is voorkomen beter dan genezen. “En daarom stellen we ook extra fluohesjes ter beschikking”, zegt de burgemeester. “In het donker is een fietser met een fluovest al zichtbaar van op 150 meter. Met een gewone donkere jas reikt de zichtbaarheid niet verder dan 20 meter.” Om de jeugd te sensibiliseren liet de gemeente ook speciale spandoeken drukken, die nu worden opgehangen aan de schoolgevel. 'Fluo en helm in het verkeer doen het altijd weer’, staat erop.