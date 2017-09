Retie / Dessel - Ex-voetbalvrienden van KSK Branddonk hebben in Obroek in Retie een fuif gegeven voor het goede doel: de Safe Sex Party. De opbrengst schenken ze nu aan De Hei, een woonhuis voor mensen met een beperking in buurdorp Dessel. Met de gift van 1.000 euro wil De Hei een schommel voor volwassenen kopen.