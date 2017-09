Nieuwe zuiveringsinstallatie kan zes zwembaden slikken

Retie - De oude waterzuiveringsinstallatie in het Meierend in Retie, die al in 1985 gebouwd werd, is helemaal vernieuwd. Aquafin investeerde liefst 3,5 miljoen euro in de renovatie. Het resultaat is een hypermoderne installatie die het water van 9.900 inwoners biologisch kan zuiveren.

Volgens Nico Van Gestel van Aquafin kan het vernieuwde station een gigantische massa van wel 15.000 kubieke meter water slikken. “Dat is het equivalent van zes Olympische zwembaden van 50 meter”, zegt hij.

Donderdag tussen 17 en 20 uur worden alle inwoners van Retie uitgenodigd om er een kijkje te komen nemen, zodat ze met hun eigen ogen kunnen zien hoe het vuile rioolwater weer proper wordt en zo de waterkwaliteit in de omliggende beken fors verbetert.