Gemeente beschermt zich tegen hackers voor 60.000 euro per jaar

Arendonk - Om zich te beschermen tegen hackers sluit het gemeentebestuur van Arendonk een contract af met het datacenter van Cipal, de vaste IT-partner van de lokale overheden in de Kempen.

Voor de beveiliging van haar computersystemen, persoonsgegevens en andere data trekt de gemeente Arendonk een jaarlijks budget van liefst 60.000 euro uit. “Veel geld”, bekent burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA). “Maar als gemeente beheren we veel persoonsgegevens en andere vertrouwelijke data, die vandaag eenvoudig gekraakt kunnen worden door specialisten met kwade bedoelingen. Omdat we zelf niet de knowhow hebben om ons te wapenen tegen zulke aanvallen, doen we een beroep op IT-experts van Cipal.”