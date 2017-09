Menten volgt overleden ex-schepen op na minuut stilte

Retie - Els Menten (CD&V) heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Retie. Zij volgt haar partijgenoot Rik Raeymaekers op, die in juli op 62-jarige leeftijd overleed na een onomkeerbare ziekte.

Raeymaekers was in het gemeentebestuur van Retie de man met de langste staat van dienst. Hij was ook acht jaar schepen en was een bekend en graag gezien figuur in het dorp. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet voor tal van ontwikkelingsprojecten in Congo. Als eerbetoon aan de overleden ex-schepen begon de gemeenteraad met een minuut stilte.