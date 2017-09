Vraai Plezant krijgt ondertitel “parochiefeesten voor parochiebeesten”

Arendonk - De traditionele parochiefeesten in het gehucht Voorheide in Arendonk, ‘de Vraai’ in de volksmond, hebben een forse verjongingskuur ondergaan en heten nu Vraai Plezant. Het is een plezant volksfeest met liveoptredens, een foodtruckfestival, straatanimatie, drank- en eetkraampjes, een markt en tal van zelfgemaakte kermisattracties. “Parochiefeesten voor parochiebeesten”, zo zeggen de comitéleden zelf.

Vraai Plezant vindt elk jaar plaats in het derde weekend van september. De zevende editie van het lokale volksfeest, dat destijds werd opgestart na de dood van parochiepastoor Wim Haegens, begint zaterdagavond met een eigentijds foodtruckfestival en een liveconcert van The Slipmates, een ambiancevolle rockabilly- en bluesband met feestgarantie.

Zondag gaat Vraai Plezant vrolijk verder. Zo wordt ’s middags al meteen een grote barbecue aangestoken en kunnen de kinderen zich amuseren met gekke fietsen, een 25 meter lang springkasteel, een schietkraam en andere zelfontwikkelde spelletjes en attracties. In de Brulen is het vooral uitkijken naar het optreden van een plaatselijk opkomend straattheaterduo: meester Gert en meester Wannes. Voor de jonge, rijpe en zeer rijpe jeugd zijn er liveconcerten van vier kwaliteitsvolle bands.

Muziekkenner Eric Mertens van Vraai Plezant somt op: “Frisse pop en country van Scarlet Oak, opkomend Nederlands poptalent Art Felixx, de ultieme Neil Diamond-tribute band Diamond on the Rocks en allround coverband Barst.”

Vraai Plezant vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 september in de Brulen en op het kerkplein van parochie Voorheide. Toegang: gratis.