Ravels - Bijna vijfhonderd mountainbikers namen zondagmorgen deel aan de Noordergrensrit. De parcoursbouwers van WTC Power-Bikers uit Ravels stuurden de deelnemers vanuit sporthal 't Molenslop in Weelde, helemaal zoals de naam van de rit het zegt, in rechte lijn de landsgrens over: dwars de prachtige en godverlaten velden en bossen net ten noorden van de Nederlandse grens. Met liefst 130 leden, onder wie 48 vrouwen, is WTC Power-Bikers een van de grootste clubs in de regio.

