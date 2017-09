Blauwe edelsteen teruggevonden op terras

Arendonk / Dessel - “Gelukkig zijn er nog eerlijke vinders”, zegt Rita Luyckx uit Dessel. De vrouw was afgelopen weekend een peperdure “ring met grote emotionele waarde” kwijtgeraakt in restaurant Bistro M in Arendonk, waar zondag een groot dorpsfeest met terrastheater plaatsvond.

“Een vrouw uit Arendonk belde me nadat ze mijn verhaal in de krant gelezen had. Ze had op het terras een blauwe edelsteen gevonden op de grond”, zegt Rita. “De ring zelf ben ik wel kwijt, maar ik ben al heel blij dat de steen is teruggevonden. Die kan ik later nog in een andere ring laten zetten.”