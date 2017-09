Noordergrensrit verwacht honderden mountainbikers

Ravels - Misschien wel de mooiste veldtoertocht in de Kempense grensstreek is de Noordergrensrit van WTC Power-Bikers in Weelde (Ravels). De club telt 130 leden, onder wie 50 vrouwen.

De vijftiende editie van de Noordergrensrit vindt plaats op zondag 10 september op prachtige zand- en bospaden in Ravels, maar ook in de Nederlandse buurgemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek. “We rijden onder andere door het Gewestbos van Ravels en landgoed De Utrecht net over de grens in Nederland”, zegt Jef Dries van de Power-Bikers. “Ons doel is om asfalt zo veel mogelijk te vermijden, de mooiste single tracks in de buurt op te zoeken en natte stroken te ontwijken.”

Er worden zo’n zeshonderd deelnemers verwacht. De mountainbikers kunnen kiezen uit meerdere afstanden, van 30, 40 tot 55 kilometer. Voor de kinderen is er een speciale ‘kidstoer’ uitgestippeld van 18 kilometer.

Alle trajecten vertrekken en komen aan in sporthal ’t Molenslop in Weelde. Inschrijven kan vanaf 8 uur ’s morgens. Meer info vind je op de website www.power-bikers.com.