Frietrock herleeft op nieuwe locatie na 'gewetenloze diefstal'

Inge Daems en haar man Jan Daneels, toen ze nog frieten bakten in hun frituur Den Horst in Retie. Foto: ema

Retie / Oud-Turnhout - Nadat ze vorig jaar 'gewetenloze dieven' over de vloer hebben gekregen, zijn de organisatoren van Frietrock niet bij de pakken blijven neerzitten. Het rockfestival voor het goede doel herleeft vandaag op een nieuwe locatie.

De achtste editie van Frietrock in Retie begon vorig jaar met een valse noot: dieven braken de kassawagen open en brachten voor 1.600 euro vernielingen aan. De daders werden intussen gepakt en veroordeeld. "Toch kregen we tot vandaag geen cent terugbetaald", zegt Inge Daems (37), die tot twee jaar geleden frituur Den Horst in Retie uitbaatte. "Die gasten blijken al zo veel op hun kerfstok te hebben dat ze geen geld meer hebben om ons nog te vergoeden."

De inbraak lokte vorig jaar felle verontwaardiging uit, temeer omdat de opbrengst van Frietrock integraal naar een goed doel gaat, via Music for Life. "Dit jaar kiezen we voor vzw t'ANtWOORD in Turnhout, een vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting", zegt de ex-frituriste uit Retie.

Om een nieuwe inbraak te vermijden nam ze alvast haar voorzorgen. Zo blijven er elke avond vijf vrijwilligers slapen op het festivalterrein en werden er camera's geplaatst. Het 'lekkerste rockfestival van Vlaanderen' verhuist ook naar een nieuwe locatie: een weide achter dancing Galgehoeve in Oud-Turnhout, net over de grens met Retie. Liefst 36 rockbands komen er gratis optreden. Topper op de affiche is Belgian Asociality, bekend van de hit Ik doe het morregen.

Frietrock vindt plaats op vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2 en 3 september op een weiland achter de Galgehoeve in Oud-Turnhout. Toegang: gratis.