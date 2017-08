Gratis luchtdoop voor teddyberen op Kempens vliegveld

Ravels - De kinderen in Ravels en omstreken krijgen op zondag 3 september de kans om hun favoriete knuffel de dag van zijn leven te bezorgen. Alle teddyberen en troetelpopjes mogen dan vrij plaatsnemen in de cockpit van een radiobestuurd modelvliegtuig voor een onvergetelijke vlucht tot in de hoge wolken.

De ‘knuffeldag’ vindt plaats op het mini-vliegveld van de Taxandria Modelvliegclub (TMC) in Wildertstraat in Ravels-Eel. De luchtdoop is gratis. En als de kinderen dat wensen, maakt de secretaris van TMC achteraf nog een officieel brevet op van de luchtdoop, met een foto erbij.

“We stellen ook een springkasteel op, geven informatie over onze werking en nodigen iedereen uit op ons terras, met versgebakken wafels, koffie, thee en frisdrank”, zegt Marc Lenaerts van TMC.