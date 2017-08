Aantal 'Speelvogels' gaat fiks de hoogte in

Arendonk - De vernieuwde speelpleinwerking in Arendonk is een schot in de roos. Liefst 662 kinderen van 2,5 tot 12 jaar schreven zich in voor de gemeentelijke zomeropvang, die voortaan ‘Speelvogels’ heet en verhuisde van het oude schoolgebouw in het Begijnhof naar een modern en comfortabel lokaal in de Academie voor Schone Kunsten in de Wampenberg.

"Gemiddeld komen er 88 kinderen per dag: negen meer dan vorig jaar, of een stijging van 11%”, zegt schepen van Jeugd Joke Segers (CD&V) trots. “De reden van het succes? Goede animatoren en originele sport- en spelprogramma’s. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat onze jeugd zich nog geen moment verveeld heeft in de zomervakantie.”