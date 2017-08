Natuurdomein Goriënberg gered

De Goriënberg is ook elk jaar in maart het decor van een unieke kinderzangtraditie die alleen nog in Schoonbroek in Retie bestaat: Goriënzingen. Foto: ema

Retie - Het waardevolle natuurdomein Goriënberg in het gehucht Kortijnen in Retie is voorgoed gered dankzij het gemeentebestuur en de vzw Kempens Landschap. Samen hebben zij een extra bosperceel aangekocht, waardoor het gebied nu een aaneengesloten en duurzaam geheel vormt van liefst 8,5 hectare, ongeveer zo groot als vijftien voetbalvelden.

Het domein bevat onder meer een van de weinige nog overblijvende Kempense vennen met een duinenrug, heide en bos. Via een ‘vlonderpad’, een soort van wandelbrug van houten planken op palen, kunnen bezoekers zelfs tot aan het water komen en zo volop van de natuur en het landschap genieten zonder de vegetatie te verstoren en… zonder hun voeten nat te maken.

De Goriënberg is ook elk jaar in maart het decor van een unieke kinderzangtraditie die alleen nog in Schoonbroek in Retie bestaat: Goriënzingen, vergelijkbaar met Nieuwjaar en Driekoningen, maar dan ter ere van de lokale patroonheilige Sint-Gregorius.