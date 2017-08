Nu ook Hekselienwandeling met borrel en ontbijt

Retie - Uitbaatster Juliette Daems (67) van taverne ’t Meulezicht organiseert zaterdag een bijzondere variant van de Hekselienwandeling in het bos achter de watermolen in Retie: met een Hekseliendrankje onderweg en een Hekselienontbijt achteraf.

Om 9 uur verzamelen de wandelaars op de startplaats van het nieuwe Hekselienpad, vlak bij de watermolen in Retie. “De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur”, zegt Juliette. “Halfweg houden we een tussenstop en drinken we samen een Hekselienborrel. Achteraf wordt in ’t Meulezicht aan alle deelnemers nog een uitgebreid ontbijt geserveerd van krentenbrood, peperkoek, beleg, koffie en thee. De deelnameprijs bedraagt 10 euro.”

Aan de watermolen van Retie, die zaterdag de hele dag in werking is, kunnen bezoekers ondertussen à volonté genieten van bier, frisdrank, koffie en versgebakken pannenkoeken ten voordele van KVG Retie, de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten van Retie.