Eeuwenoude molen van Weelde opnieuw opgestart

Ravels - De eeuwenoude molen van Weelde (Ravels) wordt in het laatste weekend van augustus heropgestart. In en rond het herboren dorpsmonument vinden dan de Molenfeesten plaats. De 72 leden van fanfare SNK Weelde trakteren er de bezoekers op livemuziek, bier, koffie en een buffet van zelfgemaakt gebak.

De 23ste editie van de Molenfeesten start op zaterdag 26 augustus vanaf 20.30 uur met een liveoptreden van Six on Fire. De show vindt plaats in de baltent aan molen. Six on Fire omschrijft zichzelf als een echte partyband “die klinkt alsof een dj met meerdere draaitafels knallers uit diverse genres door en over elkaar heen gooit. Een bombardement van hits!”

Zondagmorgen om 7 uur gaan de Molenfeesten alweer verder met vers ontbijt van spek en eieren. Sportievelingen kunnen er vanaf 8 uur meteen ook inschrijven voor De Schakel, de grootste fietshappening van de Kempen. De hele dag door zorgen de muzikanten van SNK Weelde en accordeonvereniging De Vrije Kunst Beerse voor sfeervolle muziek.

Behalve van feestelijke livemuziek kunnen de fietsers en bezoekers intussen ook à volonté genieten van bier, frisdrank, koffie en zelfgemaakt gebak, van biscuit tot plattekaastaart, cake, chocomousse, bavarois en koekjestaart.