Cafetaria aan rand van bos moet wegens succes verhuizen

Ravels - De cafetaria aan de rand van het Gewestbos van Ravels is te klein geworden voor de vele bezoekers die er elke zondag komen nagenieten van hun boswandeling en moet daarom verhuizen.

Elke zondag kunnen wandelaars en natuurliefhebbers na hun wandeltocht in het Gewestbos van Ravels de verbruikte calorieën weer aanvullen met een kleine versnapering, een koffie of een Gageleer in het Boshuis. “Maar de voorbije weken was het zo druk in onze cafetaria dat we besloten hebben om de chalet in de tuin van het Boshuis in te richten als café. Daar hebben we veel meer plaats”, zeggen de vrijwilligers van Natuurpunt Ravels, die sinds begin dit jaar de uitbating van het Boshuis en de bijbehorende bosklassen voor scholen hebben overgenomen.

Met bijna duizend hectare is het Gewestbos van Ravels een van de grootste bossen van de Kempen. "Je vindt hier zowat alle typische bosdieren en -vogels van onze streek, van reeën tot konijnen, hazen, fazanten, everzwijnen en reigers", zegt Ward Steel van Natuurpunt Ravels. "Vlak naast het Gewestbos ligt ook er ook nog een zeer waardevol gebied van natte weiden: het Kijkverdriet. Elk jaar worden er tal van uiterst zeldzame weidevogels gespot.”

Het Boshuis, dat iedere zondag van 13 tot 18u open is, bevat behalve een café ook een natuurmuseum en een speciale kinderhoek “