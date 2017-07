Prinsenpark opent speelse themawandeling 'Alice in Wonderpark'

Retie - In het Prinsenpark in Retie is een nieuwe themawandeling geopend, waarbij wandelen, natuurbeleving en spel wonderwel gecombineerd worden. ‘Alice in Wonderpark’, zo heet de wandeling die is opgevat als een zoektocht in het bos naar sprookjesfiguur Alice.

“Het voordeel van deze formule is dat volwassenen én kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken”, zegt gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA), bevoegd voor toerisme en groendomeinen in het provinciebestuur. “Met toegankelijke natuurbeleving laten we jong en oud meer bewegen en genieten van onze natuur, maar creëren we ook meer bewustzijn rond het belang van een groene omgeving. Speelse themawandelingen zijn erg populair vandaag en bereiken een groot publiek. In het Prinsenpark in Retie komen ook elk jaar enkele duizenden kinderen op bezoek om samen met onze gidsen op stap te gaan in de natuur.”

De nieuwe themawandeling ‘Alice in Wonderpark’ loopt nog tot 5 november, het einde van de herfstvakantie.