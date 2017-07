Luc Rotthier eerste keizer in bijna zeshonderd jaar in Retie

Retie - In het Gemeentepark achter gemeenschapscentrum Den Dries in Retie vond zondagmiddag een historische gebeurtenis plaats: voor het eerst in bijna zeshonderd jaar werd een van de inwoners van het dorp, ene Luc Rotthier, gekroond tot keizer.

Om de drie jaar organiseert de lokale Sint-Sebastiaansgilde een koningschieting. Dat is een wedstrijd met pijl en boog, waarbij de clubleden om ter eerst een namaakvogel, een zogenaamde ‘gaai’, van de staande wip proberen te schieten. De winnaar wordt uitgeroepen tot koning. Wie de schieting drie keer op rij wint, iets wat tot vandaag nog nooit gebeurd was in de 595-jarige geschiedenis van de Retiese schuttersvereniging, krijgt de titel van keizer.