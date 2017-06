Karel en Ria bakken gratis friet voor alle leerlingen

Liefst 560 gratis frieten deelt Mobifrit deze week uit in de scholen van de 3Master in Retie en Kasterlee. Foto: Paul Huysmans

Retie - De leerlingen van de 3Master, een school voor bijzonder onderwijs in Retie, hoefden vandaag geen brooddoos mee te brengen naar school. In de plaats mochten ze iets eten wat véél lekkerder is: versgebakken frietjes.

Karel Ennekens (69) en Ria Paeyshuyse (67) van Mobifrit uit de Kromstraat in Retie reden vanmiddag hun mobiele frietkraam op de speelplaats in Retie. Ze klapten er hun luifel open en trakteerden alle leerlingen en leerlingen op een gratis pak friet met mayonaise, met een curryworst of een andere snack erbij.

“Waarom we dit doen? Gewoon zomaar”, zegt Karel. “Deze kinderen hebben het vaak niet gemakkelijk in onze maatschappij. Als je ziet hoe blij je hen kan maken met een lekker frietje, dan geeft ons dat een gelukkig en goed gevoel. In totaal delen we deze week 560 gratis frieten uit in de twee scholen van de 3Master in Retie en Kasterlee.”

Al 47 jaar bakken Karel en Ria frieten in hun rijdende frituur. Toen ze in 1970 ermee begonnen, waren ze de pioniers van de mobiele frituur. Vandaag rijden er zes wagens van Mobifrit rond en werken er acht mensen voor het bedrijf. "Allemaal familie, onder wie ook onze kleinzoon", zegt het koppel. De rijdende frietkramen van Mobifrit zie je het hele jaar door zowat overal in Retie en omstreken op communiefeesten, verjaardagsparty’s, bruiloften, babyborrels en bedrijfsfeesten.