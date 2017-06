Arendonk - De 55ste editie van de Missiefeesten in zaal De Garve in Arendonk waren afgelopen weekend opnieuw een groot succes. De opbrengst gaat als vanouds naar de lokale missionarissen Dora De Vocht en Jef Viskens die al meer dan een halve eeuw ontwikkelingswerk doen in kansarme gebieden in Venezuela en Congo.

