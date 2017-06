Vers asfalt op gewestweg Retie-Arendonk

Retie / Arendonk - Een aannemer van het Vlaams Gewest voert volgende week herstellingen uit aan het wegdek op de gewestweg van Retie naar Arendonk.

Ter hoogte van het kruispunt met Obroek, aan fitnesscentrum Superfit in Retie, wordt een verzakking in het wegdek hersteld en opnieuw bekleed met een verse asfaltlaag. Ook 150 meter verderop richting Retie, waar er een grote scheur in het asfalt zit, brengt de aannemer een nieuwe toplaag aan.

De renovatiewerken duren normaal vijf werkdagen, tot komende vrijdag. Tijdens de werken blijft de N118 Retie-Arendonk gewoon in beide richtingen open. Alleen aan de twee werfzones worden er tijdelijke verkeerslichten opgesteld en moet het verkeer er beurtelings passeren. Voor fietsers is er geen hinder.