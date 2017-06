Wegens succes verlengd: zomerbioscoop in open lucht

Retie - Na het succes van de voorbije jaren wordt in juli opnieuw een tijdelijke cinema ingericht in de tuin van de pastorie, midden in het dorpscentrum van Retie: Rethyscoop.

Rethyscoop is een unieke bioscoop in de open lucht, waar de inwoners van Retie elke woensdagavond in juli gratis kunnen genieten van een filmklassieker. De voorstelling start telkens om 22 uur. Bij regenweer verhuist de bioscoop naar de nabijgelegen zaal Den Dries.

Behalve vier filmavonden vinden er in de pastorietuin ook nog vijf muzikale picknicks plaats op vijf opeenvolgende zondagen, waarbij u van ’s middags lekker kan picknicken in het gras met vrienden en familie. Je kan je eigen boterhammen smeren of vooraf een picknickpakket met eerlijke fairtradeproducten bij de gemeente: 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Livemuziek van QuiVid, Daalman, Satellite Seven, Rich Danny and the Wealth en Société Anonyme krijg je er gratis bij.