Speelpleinwerking verhuist en verandert van naam

Dit is de nieuwe thuis van de speelpleinwerking: de splinternieuwe galerie van de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Foto: ema

Arendonk - De gemeentelijke speelpleinwerking heet voortaan 'Speelvogels Arendonk' en verhuist naar een gloednieuw lokaal in de nabijgelegen Academie voor Schone Kunsten.

Vanaf de start van de zomervakantie op maandag 3 juli worden de Arendonkse kinderen niet meer opgevangen in het oud en versleten schoolgebouw van het Begijnhof, maar wel in een splinternieuw lokaal van de kunstacademie in de Wampenberg in Arendonk: de nieuwe galerie van 550.000 euro die volledig betaald werd door de Nederlandse leerlingen van de school. Tijdens de schoolvakanties mogen de animatoren en kinderen van de speelpleinwerking er vrij gebruik van maken, zo heeft de schooldirectie toegezegd.

Ook de naam van de speelpleinwerking verandert. “In plaats van Speelwij Fx heten we nu Speelvogels Arendonk”, zegt schepen van Jeugd Joke Segers (CD&V). “Aan de tarieven, de groepsindeling en de dagelijkse werking wijzigt niets. Spelen blijft het hoofddoel en we doen dat opnieuw met vijftien bekwame en enthousiaste animatoren per dag.”

Speelvogels Arendonk staat open voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar. Een ticket voor een halve dag spel en plezier kost 6 euro. Maar ouders kunnen ook een tienbeurtenkaart kopen van 30, 40 of 50 euro, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste.