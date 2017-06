Profkoers komt aan in geboortedorp van Rik Van Steenbergen

Arendonk - De Memorial Rik Van Steenbergen, die tot vijf jaar geleden in en rond Aartselaar werd verreden, verhuist naar Arendonk: het geboortedorp van wielerlegende Rik I.

De vernieuwde Memorial Rik Van Steenbergen vindt plaats op zondag 15 oktober. Het exacte parcours van de wedstrijd is nog niet bekend. Wat wél vast staat, is dat de start- en aankomstplaats wordt ingericht in Arendonk. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd voor profwielrenners.Rik Van Steenbergen is een van de grootste Belgische wielrenners aller tijden. Hij werd drie keer wereldkampioen en won tientallen topklassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo. In 2003 overleed hij. Rik I werd 78 jaar.

In het huidige profpeloton rijden er nog twee Arendonkenaren mee: Dries Van Gestel en Kenneth Van Rooy van het team Topsport Vlaanderen-Baloise. Van Gestel won vorige maand nog een rit en het jongerenklassement in de Tour des Fjords in Noorwegen.