Arendonk - Op het kruispunt van de Vrijheid en de Wezenstraat in Arendonk is zaterdag om 18u09 een fietser aangereden door een personenwagen die uit de Wezenstraat kwam. Fietser M.T. (46) uit Arendonk raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. De auto werd bestuurd door een vrouw uit de Nederlandse buurgemeente Reusel.

Arendonk