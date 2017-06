Restaurant Tel-Oor kookt alleen met voedselresten

Arendonk - In restaurant Tel-Oor in park Deroissart, midden in het dorpscentrum van Arendonk, kunt u voor weinig geld toch heel lekker eten. Alle gerechten worden er vers bereid met voedselresten.

Twee keer per week kunnen de inwoners van Arendonk voor 7,5 euro een driegangenmenu komen eten in restaurant Tel-Oor. De maaltijden worden er bereid met voedselresten door mensen met een beperking. Samen met enkele vrijwilligers gaan ze op maandag- en woensdagmiddag in de lokale winkels niet-verkochte overschotten ophalen. Met de ingezamelde groenten en andere voedingswaren, die uiteraard nog voldoende vers zijn, maken ze telkens een complete diner klaar die ze vanaf 17u serveren aan hun gasten in zaal Ontmoeting.

Het doelpubliek van het nieuwe restaurant Tel-Oor zijn in de eerste plaats alleenstaande ouders, werklozen, leefloners en zieken, maar eigenlijk is iedereen welkom. Wie via het OCMW een lidkaart koopt, krijgt korting en betaalt slechts 2 euro voor de lunch. Teljorenlekkers

De naam van het restaurant verwijst naar de bijnaam van de Arendonkenaren. Die worden van oudsher ‘teljorenlekkers’ genoemd, een dialectwoord voor bordenlikkers: omdat ze vroeger zo arm waren dat ze het laatste restje van hun bord likten.

Restaurant Tel-Oor worden gerund door vzw De Rusthuif, een instelling voor mensen met een beperking, en geniet steun uit een Leaderfonds. Dat is een subsidieproject van de Europese Unie, de Vlaamse Gemeenschap en het provinciebestuur.