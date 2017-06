Ravels - De jongeren van biljartvereniging De Coeck uit Ravels hebben op het Europees kampioenschap in Brandenburg in Duitsland een topprestatie geleverd. Liefst drie medailles brachten ze mee naar huis: goud en zilver in de individuele U17- en U21-reeksen en brons in de ploegencompetitie. In hun clublokaal in Ravels werden de jonge biljarttalenten gehuldigd door burgemeester Walter Luyten en sportschepen Koen Rombouts.

