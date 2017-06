"30 graden in klas van nieuwe school die 5,6 miljoen gekost heeft, dat is niet normaal"

“Toen de leerlingen vorige week om 8.20u ’s morgens de klas binnenkwamen, was het er al 30 graden. Voor een nieuwe school die 5,6 miljoen euro heeft gekost, is dat toch niet normaal”, zegt een gemeenteraadslid in Retie.

De kinderen van Gemeentelijke Basisschool Retie (GBRetie) volgen sinds dit schooljaar les in een splinternieuw en hypermodern schoolgebouw met gebogen gevelvormen en grote glaspartijen. Het is een echte school van de toekomst, helemaal gebouwd en ingericht met de allernieuwste technieken en snufjes. “Het is een prachtige school, met ruime klassen, allemaal voorzien van draadloos internet en digitale schoolborden, multifunctioneel en met veel lichtinval. Het is een voorbeeld voor de hele regio. Er is maar één probleem: het is er veel te warm”, zegt gemeenteraadslid Guy Van Herck (CD&V).

De grote glasramen zijn volgens Vanherck geen excuus. “Want alle klassen hebben zonnewering”, zegt hij. "En ja, het was vorige week overal warm, ook bij mij thuis in de woonkamer. Maar het kan toch niet dat de temperatuur ’s morgens bij het binnenkomen in de klas al is opgelopen tot 30 graden? Vorig jaar in september hebben we de gebrekkige klimaatregeling al aangekaart op de gemeenteraad. Toch is er tot vandaag niets veranderd.”

Schepen van Onderwijs Thomas Wynants (N-VA) betwist de gemeten ochtendtemperatuur van 30 graden niet. “Alleen konden we het probleem nog niet vroeger onderzoeken”, zegt hij. “In de winter ging dat niet en had het ook geen zin. Vorige week was er een korte hittegolf en vonden we eindelijk de ideale testomstandigheden. De architect, de aannemer en het studiebureau zijn toen onmiddellijk ter plaatse gegaan om metingen en tests uit te voeren. Alle gegevens worden nu geanalyseerd. Het studiebureau heeft ons beloofd dat we tegen de gemeenteraadszitting van eind deze maand een antwoord krijgen, met een concreet stappenplan van hoe het klimaatprobleem wordt aangepakt en opgelost.”