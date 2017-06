Gezinsbond Retie is “uniek in de Kempen”

Zondag vindt in zaal Den Dries in Retie opnieuw een 'tafelverkoop' van babykleding en babyspullen plaats. Foto: rr

Retie - Een van de meest actieve afdelingen van de Gezinsbond in Vlaanderen is die van Retie. Zo organiseert ze liefst vier tweedehandsbeurzen per jaar.

“Zondag organiseren we in gemeenschapscentrum Den Dries onze vierde en laatste tweedehandsbeurs van het werkjaar. Daarmee zijn we uniek in de Kempen”, zegt voorzitter Diet Staes van Gezinsbond Retie trots. “Dit doet geen enkele afdeling in de regio ons na.”

Alle standplaatsen van de tafelverkoop zijn zondag bezet. “Dat betekent dat er 56 verkopers zullen zijn”, zegt de lokale voorzitter. “Liefhebbers van leuke kinderkleding en kinderspullen aan kleine prijzen moeten zeker langskomen. Onze beurs is open van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis.”