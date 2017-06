Pastoor zegent kapel met nieuwe brandglasramen in

Retie - De kapel van het Bosend, op de hoek van de Geelsebaan en de Wildeman in Retie, heeft twee splinternieuwe brandglasramen. Het gaat om ambachtelijk vervaardigde ramen met afbeeldingen van moeder Maria en de heilige Cecilia erop. Op verzoek van de buurtbewoners kwam pater Nicolaas Gorts, de dorpspastoor van Retie, de vernieuwde kapel plechtig inzegenen.

Retie heeft van oudsher een rijk patrimonium van buurtkapellen. De grote bezieler ervan is Retienaar Jules Mermans, bewoner en lid van VVV Retie. “Van in de dorpskern tot in de uithoeken van bossen en velden vind je in ons dorp tientallen buurtkapellen”, zegt hij trots. “Vroeger dienden die gebedshuisjes om te bidden: om Onze Lieve Vrouw te bedanken of een gunst af te smeken. Vandaag zijn het vooral verzamelpunten. Schoolkinderen, wandelgroepen of verenigingen spreken nu af… aan de kapel.”

Sinds vorig jaar zijn alle 37 buurtkapellen van Retie beschreven in een handige fietsbrochure. Voortaan is de uitgestippelde ‘kapelletjesroute’ ook digitaal beschikbaar via een app op uw gsm.