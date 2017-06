Toch milieuvergunning voor 'pelsdierenfabriek'

Ravels - De Vlaams regering heeft wettelijk geen poot om op te staan om de gevreesde 'pelsdierenfabriek van Ravels', een kwekerij voor meer dan 38.000 nertsen, tegen te houden. Dat besliste de Raad van State.

Frans Schellekens (41) uit de Steenweg Baarle in Ravels diende begin vorig jaar een aanvraag in om zijn huidige kwekerij, waarin plaats is voor bijna 20.000 pelsdieren, uit te breiden met nog eens 3.291 moederdieren en 15.487 jongen. Met 38.032 nertsen zou het een van de grootste pelsdierenfokkerijen van heel België worden.

Na protest en negatieve adviezen van omwonenden, dierenrechtenorganisatie Gaia en het gemeentebestuur van Ravels besliste de bestendige deputatie van de provincie in mei vorig jaar om de gevraagde milieuvergunning te weigeren. Schellekens ging nog wel in beroep, maar Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) toonde zich onverbiddelijk. “De aanvraag is in strijd met het regeringsbeleid en wordt daarom geweigerd”, bevestigde de minister. “80% van de Vlamingen is tegen het kweken van pelsdieren. Het verbod op nieuwe pelsdierenhouderijen maakt deel uit van onze beleidsnota."

De buurtbewoners in Ravels haalden opgelucht adem, maar vandaag blijkt dat ze te vroeg gejuicht hebben, want de Raad van State fluit de minister nu terug. Een milieuvergunning kan niet geweigerd worden op basis van beleidsvoornemens. Minister Schauvliege moet zich baseren op wetten, niet op intentieverklaringen, en moet de gevraagde milieuvergunning dus toch verlenen, zo meent het hoogste rechtsorgaan van België.