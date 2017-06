Buurt koopt waterglijbaan met kermisgeld

Retie - De kinderen van kleuterschool Spelewei in Hodonk in Retie hebben van hun buren een splinternieuwe waterglijbaan gekregen. Het toestel werd aangekocht met de opbrengst van Hodonkkermis.

“Het kleuterschooltje ligt ons na aan het hart. Alle kinderen van de vrijwilligers van de kermis zitten er op school of hebben er op school gezeten”, zegt Wim Godschalk van het kermiscomité.

“Elk jaar organiseren we een kermis voor onze buurt”, zegt Wim. “De opbrengst van Hodonk Kermis vloeit altijd terug naar de buurt. We sponsoren de lokale voetbalploeg, organiseren een gratis nieuwjaarsdrink voor de buurt of… we geven een budget aan het kleuterschooltje. De leerkrachten mogen zelf kiezen wat ze ermee aankopen. Dit jaar kozen ze voor deze waterglijbaan.”

De eerstvolgende editie van Hodonkkermis vindt plaats op 30 juni, 1 juli en 2 juli: vrijdag barbecue, zaterdag fuif en zondag familiedag. “Nieuw is onze wandeling op zaterdag. Ook op zondag doen we iets extra. Behalve de klassieke kermisattracties en het straattekenen is er dit jaar ook een straattheatervoorstelling voor jong en oud en kunnen de kinderen zich wagen aan een circusinitiatie."