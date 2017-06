Gemiddelde inwoner verliest 3 kilo vet

Retie - De gezondheidsactie ‘Retie (be)weegt’ is een groot succes geworden. Welgeteld 170 inwoners namen eraan deel. Door gezonder te eten en meer te bewegen zijn ze samen in amper vier maanden tijd liefst 485 kilogram afgevallen, of gemiddeld drie kilo puur vet per persoon.

Onder begeleiding van een diëtist volgden ze onder meer kookdemo’s, winkeloefeningen en beweegsessies. “Toch lag onze focus niet zozeer op gewichtsverlies”, zegt sportfunctionaris Hans Cools. “Het is veel belangrijker dat je een gezondere en actievere levensstijl aanneemt, ook voor mensen zonder overgewicht.”

Ook vele lokale verenigingen en horecazaken sprongen mee op de kar door hun beweegaanbod open te stellen of een gezond gerecht aan te bieden. Om iedereen te bedanken trakteerde het gemeentebestuur de deelnemers op een gezonde receptie.