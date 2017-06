Miljoenenschat verborgen in kleine parochiekerk in Kempens dorp

Retie - In een kleine dorpskerk in de Kempen ligt een eeuwenoude kunstschat verborgen die zo waardevol is dat geen enkele verzekeringsmaatschappij ze wil verzekeren: het Sint-Jobretabel. Dit weekend mag iedereen ernaar komen kijken in Schoonbroek in Retie.

Het bekendste retabel is dat van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal in Gent, wereldberoemd geworden dankzij het gestolen paneel van De Rechtvaardige Rechters. Elders in Vlaanderen zijn er nog twaalf andere eeuwenoude retabels: rijkelijk versierde kijkkasten die een Bijbelverhaal vertellen, scène per scène, zoals een stripboek. Allemaal bevinden ze zich in grote stadskerken, behalve één: het Sint-Jobretabel. Dat hangt achter het altaar van de parochiekerk van Schoonbroek, een Kempens plattelandsdorpje van amper 1.100 inwoners.

Volgens gerenommeerd kunstexpert Jaak Jansen (78), ex-diensthoofd van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, gaat het echt wel om een topstuk. “Hoeveel het retabel van Schoonbroek waard is? Het is letterlijk van onschatbare waarde”, zegt hij. “Als je weet dat dit meesterwerk van de Vlaamse kerkkunst uit 22 aparte schilderijen en beeldhouwwerken bestaat en dat één enkel tafereeltje van zo’n retabel op veilingen en antiekmarkten vlot voor 25.000 euro verkocht wordt, dat weet je dat dit een miljoenenschat is.”

Joris Nuyts (60), voorzitter van de kerkfabriek, schrikt er niet van. “Toen wij enkele jaren geleden ons retabel ter beschikking stelden voor een grote tentoonstelling in Antwerpen, wilde geen enkele verzekeringsmaatschappij het verzekeren omdat het bedrag gewoon te hoog was.”