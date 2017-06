Jeugdvrienden heropenen oudste dorpscafé op hoek van Markt

Retie - Op de hoek van de Markt in Retie, waar vroeger frituur Gabriël en later café Den Hoek was, gaat vandaag een nieuwe horecazaak open die het beste van de twee oude werelden combineert: eetcafé Gabriël.

Lekker eten, drinken en genieten. Daarvoor staat het nieuwe eetcafé Gabriël dat op 1 juni opnieuw opengaat in het historische hoekhuis op het marktplein van Retie. “Dit is het oudste café van de Markt. We vonden nog een oude postkaart uit 1800 waarop het gebouw al staat afgebeeld”, zeggen de uitbaters Bert Geuens (31) van De Retiese Watermolen en Famke Janssens (35) van taverne Calimero. Zeventien jaar geleden leerden ze elkaar kennen als jobstudent in de lokale horeca. Sindsdien zijn ze boezemvrienden. “Als jobstudent al maakten we plannen om ooit samen een horecazaak te starten. Vandaag gaat onze jeugddroom in vervulling”, zeggen Famke en Bert.

Hoewel Retie maar een klein plattelandsdorp van pakweg elfduizend inwoners is, heeft het van oudsher een bruisend uitgaansleven. Toch is er onder de toren van de Sint-Martinuskerk nog plaats voor een extra drank- en eetgelegenheid, zo menen de twee jeugdvrienden en horecacollega's. “Retie is altijd een echt cafédorp geweest. De cafébazen zijn hier ook geen concurrenten van elkaar, maar wel collega’s. Hoe meer cafés, hoe meer leven in de brouwerij", zegt Bert, die net als Famke zijn eigen zaak blijft verderzetten.

De voorbije weken werd het volledige interieur van het vroegere café Den Hoek ontmanteld: muren uitgebroken, trappen verbreed, wanden en plafonds herschilderd en nieuw meubilair ingepast. Nieuw is dat voortaan ook de bovenverdieping deel uitmaakt van het café. “We hebben er een ‘skylounge’ ingericht: een gezellige ruimte waar je rustig kan ontbijten, lunchen of een koffietje drinken met een prachtig uitzicht over de Markt van Retie."