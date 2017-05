“Wie rijstgerecht kan maken, kan zeker ook friet bakken”

Arendonk - Friet bakken is volgens de Chinese uitbaters van frituur Den Draai in Arendonk niet de moeilijkste culinaire discipline. “Chinese gerechten bereiden vergt veel meer kennis en techniek. Wie een goede rijstschotel kan maken, kan zeker ook friet bakken.”

Ons nationale volksgerecht wordt almaar vaker gebakken door Aziaten. Ook in het Kempense grensdorp Arendonk worden vandaag al drie van de zeven frituren gerund door ‘Frietchinezen’. Zelfs in topfrituur Den Draai in de Hokken in Arendonk, ooit nog officieel uitgeroepen tot beste frietkraam van heel België, staat er vandaag een jong Chinees koppel aan de friteuse: Long Guo (34) en Dong Haung (36).

Long en Dong namen zeven jaar geleden al fluitend de Arendonkse viersterrenfrituur over en ondervonden niet de minste moeite om het hoge niveau van hun voorgangers voort te zetten. “Veel Chinezen werken in de horeca en hebben vaak veel ervaring opgedaan in Chinese restaurants”, zegt Long, de man. “Chinese gerechten klaarmaken vergt ook veel meer stielkennis en techniek. Je moet smaken combineren, de gaartijden respecteren, zout en peper toevoegen, niet te veel en ook niet te weinig. Friet bakken is eenvoudiger. Natuurlijk moet je de temperatuur van het vet in het oog houden en opletten dat je de frietjes op tijd uithaalt, maar in wezen is het niet meer dan fijngesneden aardappelsprietjes in een frietketel gooien.”

Volgens zijn vrouw Dong is er één groot verschil tussen rijst en friet. “Frietjes zijn véél lekkerder”, zegt ze met een brede glimlach.