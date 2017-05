Arendonkenaar Dries Van Gestel (22) boekt eerste profzege

Dries Van Gestel wint de spurt in Noorwegen, goed voor zijn eerste overwinning in het profpeloton. Foto: Tour des Fjords

Arendonk - Arendonkenaar Dries Van Gestel (22) heeft de openingsrit van de Tour des Fjords in Noorwegen gewonnen. Het is zijn eerste zege bij de profs.

Dries Van Gestel was in Noorwegen de snelste van een compacte kopgroep. Met z’n vieren spurtte het viertal voor de zege. Na een harde koers van 190 km bleek de Arendonkse neoprof van het professionele continentale wielerteam Sport Vlaanderen-Baloise nog het meeste jus in de benen te hebben en won nipt voor de Tsjech Daniel Turek, de Spanjaard Hector Saez en de Deen Torkil Veyhe.

De vlucht was tot stand gekomen op de Rorvikfjellet, de tweede col van de dag. Het peloton probeerde de kloof nog te dichten, maar kwam te laat en strandde op 26 seconden van Van Gestel en co.