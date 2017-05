Sinksenfestival: hoogmis van muziek, lekker eten en drinken en rommelmarkt

Arendonk - Wat Pinkpop is voor de gemeente Landgraaf in Nederland, is het Sinksenfestival voor Arendonk. In en rond het lokaal van harmonie De Arend aan de Wampenberg in Arendonk kunnen alle inwoners tijdens het pinksterweekend gedurende drie dagen genieten van gratis livemuziek, gezellige terrasjes, smoutebollen en… een superrommelmarkt.

Het festival begint zaterdagavond om 18 uur met een bijzondere ‘kastelenwandeling’ over een uniek privédomein in het dorp. Voor 5 euro kunnen de wandelaars deelnemen aan een quiz en worden ze onderweg getrakteerd op een hapje, een drankje en een attentie. Zondag zijn er vanaf 14.30 uur doorlopend openluchtconcerten van de eigen harmonieleden en bevriende muziekgezelschappen en fanfares.

Maandagochtend om 8 uur gaat het feest alweer verder, met de lokale ‘rommelmarkt van het jaar’ in de straten en op de ventwegen rond de kapel van de Wampenberg. Je kan gerust op nuchtere maag naar de markt komen, want De Arend serveert een heerlijk vers ontbijt van spek met eieren. Andere culinaire toppers zijn de legendarische smoutebollen van De Arend, spaghetti en een ‘broodje pulled pork’.

Het Sinksenfestival van harmonie De Arend vindt plaats op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni. Meer info op www.harmoniedearend.be.