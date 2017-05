Kandidaat-topmodel draagt liever sportschoenen dan stiletto's

Retie - Op naaldhakken lopen? Dat vind ik vreselijk”, zegt Zoë Olivera Middelkoop (18) uit Retie. Op haar sneakers bereikte ze de finale van Top Model Belgium, een soort van missverkiezing voor modellen.

Haar papa is Spaans, haar mama Nederlands en zijzelf ‘volbloed Kempens’. Zoë Olivera Middelkoop woont in Hodonk in Retie en is een van de meest opmerkelijke kandidates in de finale van Top Model Belgium, een schoonheidswedstrijd waarbij de jury op zoek gaat naar de nieuwe Naomi Campbell van België. Het gaat om dezelfde organisatie die de fel omstreden Top Model Belgium Kids inricht: een schoonheidswedstrijd voor peuters, kleuters en jonge kinderen.

Zoë komt uit in de minder controversiële hoofdcompetitie van het modellenconcours: de koninginnenklasse van meisjes en jonge vrouwen van 14 tot 26 jaar. “Ik doe gewoon mee voor het plezier”, zegt de 18-jarige studente economie-moderne talen aan de Rozenberg in Mol. “Ik heb me ingeschreven op aanraden van Diana, een vriendin uit Ecuador die vorig jaar bij ons op school zat via een uitwisselingsproject.”

Wat haar dan zo aantrekt in Top Model Belgium? “Zoals vele meisjes hou ik ervan om mezelf mooi te maken”, zegt ze. “Poeder op de wangen, glosh op de lippen, mascara aanbrengen op de wimpers, experimenteren met een nieuw kapsel, dat vind ik allemaal heel plezant.”